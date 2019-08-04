Как не пропустить лето, если нет денег на отдых

Лето, казалось бы, диктует нам отправиться в далекое путешествие всей семьей. Но скромное финансовое положение многих людей не всегда позволяет это сделать. Как же организовать бюджетный отдых? Куда поехать, если у вас нет денег на путевки в далекие страны?

Планируйте заранее

Планирование отпуска и покупка путевок за несколько месяцев до даты отъезда — хороший способ сэкономить. Вы сможете найти самые выгодные предложения турфирм, которые еще не раскупили. Кроме того, большинство зарубежных отелей дают скидки тем, кто бронирует номера заранее. За пару месяцев до вылета вы сможете приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам.

Откладывайте поездку

Первое правило экономного отдыха — сдвинуть отпуск как можно дальше. Например, на конец сентября-начало октября. На многих курортах море еще теплое, воздух уже не такой горячий, а туристов — меньше. Цены на осенние пляжные туры дешевле в два, а то и в три раза, чем в июле-августе. Если хотите сэкономить, никогда не планируйте отпуск в разгар туристического сезона. В любое время года можно найти курорт, где наступает туристическое межсезонье, когда отдых стоит дешевле.

Визы без посредников

При оформлении виз фирмы-посредники всегда берут себе процент, что увеличивает стоимость вашего отпуска. Без этих трат можно обойтись, если оформлять визу самостоятельно через консульство, либо визовый центр.

У зарубежных туроператоров — дешевле?

Часто цены на похожие туры у российских и зарубежных туроператоров резко отличаются. Обычно, в пользу последних. Многие отечественные туристические фирмы являются посредниками зарубежных и продают их услуги с процентами. Зарубежные отели могут предоставлять турфирмам своих стран скидки, а российским — нет. Поэтому лучше искать туры напрямую у турфирмы той страны, которую вы собираетесь посетить.

Хостел или частный домик?

Частное жилье, которое сдают на месте будет намного дешевле гостиницы или отеля. Кроме того, можно остановиться в бюджетном хостеле, а ценные вещи отнести в камеру хранения. Если вы планируете активный отдых, то в отеле будете только ночевать. Зачем же переплачивать, если поспать можно и в хостеле за гораздо меньшую сумму, сэкономив деньги для экскурсий?

Дикарем

Путешествие "дикарем" может быть дешевле, чем через турфирму. Нужно только заранее составить маршрут, список мест и достопримечательностей, которые собираетесь посетить, забронировать места в отеле, авиабилеты. Такое путешествие будет интереснее, вы увидите новые места "изнутри".

Без гида

Самостоятельно изучите местные достопримечательности, ведь гиды берут за свои услуги немалые суммы. Есть много плюсов — вас никто не будет отвлекать, сможете задержаться в любом интересном месте, сколько пожелаете, а историю места можно заранее изучить по интернету.

Отпуск по обмену

За границей очень популярно ездить в так называемый отпуск по обмену. Если вы знаете английский язык и не боитесь доверить свое жилье незнакомым иностранцам, поищите в интернете сайты, на которых можно подобрать вариант такого отпуска. Вы можете хорошо сэкономить на жилье, ведь вам не придется платить за него.

Непопулярные направления

Начинающий или малоизвестный курорт намного дешевле популярно и ничем не хуже. Дело не только в стоимости путевки, но и в остальных расходах на питание, экскурсии, развлечения. Например, морской отдых в Албании стоит дешевле, чем в Италии.