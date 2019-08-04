Туристический «Оскар»: куда отправиться отдыхать

Названы лучшие направления для путешествий. Рассказываем подробности, которые помогут составить свой маршрут на грядущий сезон отпусков

Курортный сезон начинается. Куда же отправиться? Возможно, вам помогут определиться результаты только что прошедшей церемонии вручения премии World Travel Awards (WTA). Эта премия в кругах профессионалов называется «туристическим 'Оскаром». И получить главный приз в той или иной номинации для страны, города или отдельного курорта считается невероятно престижным. Ну а для нас, обывателей, результаты туристического «Оскара» интересны хотя бы, чтобы определиться: куда поехать в очередной отпуск? Какие страны и города сейчас «в тренде».

Так вот, если вы еще не были в Португалии, срочно пакуйте чемоданы. Именно эта страна выиграла громадное количество наград в самых разных номинациях. Португальская столица — прекрасный Лиссабон — названа самым популярным местом отдыха. Лидирующим пляжным направлением назвали регион Алгарве в Португалии, лучшим островом — португальскую Мадейру. Ну а сама Португалия названа «Лучшим туристическим направлением Европы».

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Но не Португалией единой. Главной конкуренткой этой стране стала любимая многими Италия. Лучшим круизным направлением названа Венеция. Ирония судьбы: жители этого города в последние годы как раз резко протестуют против захода к ним круизных кораблей. В начале июня на главной площади Венеции Сан-Марко даже состоялся массовый митинг по этому поводу.

Также Италия победила в номинации «Лучшие курорты». Здесь заслуженную награду взял знаменитый на весь мир Forte Village. Он расположен на живописных средиземноморских берегах южной Сардинии всего в часе полета от Рима. Это настоящий оазис роскоши и популярная площадка для событий мирового уровня. За последние 4 года этот удивительный итальянский курорт вложил более 50 млн евро в реновацию и инновационные услуги — все для того, чтобы гости всегда оставались довольны. И вот результат — очередной туристический «Оскар». В этом году, к слову, курорт укрепил свой звездный статус: гостей будет ждать еще две роскошные виллы, номера и люксы отеля Castello после масштабной реконструкции, новые уникальные рестораны, еще один бассейн

России тоже есть чем гордиться. В номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе — 2019» снова победил Санкт-Петербург. Город на Неве обошел Амстердам, Барселону и Париж, которые претендовали на эти лавры.

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Ну а самой интересной туристической достопримечательностью Европы в 2019 году признали Ирландский музей эмиграции EPIC. В борьбе за туристический «Оскар» он обошел греческий Акрополь, Букингемский дворец и даже Эйфелеву башню.