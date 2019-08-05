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Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты 

РИА Новости + ещё 8 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Две столицы и черноморские курорты — самые востребованные у россиян авианаправления, сообщает Aviasales.
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Выяснилось, что Москва, Санкт-Петербург, Крым, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар — самые востребованные туристами российские авианаправления.
Но, если сравнить количество бронирований отдельно в каждый из этих городов, то оказывается, что мужчины летают в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные Воды на 16% чаще женщин. При этом, путешественницы покупают билеты в Сочи, Крым и Краснодар на 27% чаще мужчин.
Любопытно, что рейтинг самых востребованных зарубежных направлений у мужчин и женщин отличается. Самыми "мужскими" маршрутами эксперты называют Бангкок, Берлин, Прагу и Рим. Туда представители сильного пола покупают билеты на 28% чаще, чем женщины.
Самые "женские" направления — это Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнака, говорят эксперты. Женщины выбирают их на 20% чаще, чем мужчины.
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