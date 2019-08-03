Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов 

Два рейса из Болгарии в московский "Шереметьево" были задержаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское консульство в Варне.
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
По словам третьего секретаря генконсульства Алены Пучиной, пассажиры обоих рейсов обеспечены всем необходимым — пищей, водой.
"Их там же поселили в гостиницу. Из Бургаса они будут вылетать сегодня вечером", — отметила Пучина.
Согласно данным консульства, среди пассажиров находится много детей. Также, как уточняется, возможной причиной задержки стала техническая неполадка.
Ранее были названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы.