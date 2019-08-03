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Россиян предупредили о паразитах на отдыхе 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. Такое предупреждение в Роспотребнадзоре сделали для россиян, которые собираются провести отпуска в этом регионе.
«Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем»,
— говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тропические инфекции нередко протекают в тяжелой форме и сложно поддаются лечению.
Чтобы избежать последствий, россиянам рекомендовали соблюдать меры предосторожности на отдыхе. В частности, нужно пить только гарантированно безопасную воду (кипяченую или в бутылках), мыть фрукты, обдавая их кипятком, а также по возможности не пробовать незнакомые продукты. Что касается личной гигиены, то отпускникам напомнили о важности мытья рук, а также посоветовали не надевать одежду местных жителей и не контактировать с животными.
По результатам исследования, проведенного в начале июня сервисом «Туту.ру», выяснилось, что 25 процентов россиян планируют провести отпуск на даче или в деревне. 18 процентов респондентов признались, что вообще никуда не хотят уезжать, а еще 14 процентов опрошенных решили работать все лето, чтобы накопить на отдых к осени.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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