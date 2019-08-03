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В Шереметьево обрушилась крыша здания 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В московском аэропорту Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для самолетов. Об этом в субботу, 3 августа, глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила агентству «Москва».
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Захаренкова отметила, что падение сборных конструкций основания крыши произошло утром.
Представительница аэропорта подчеркнула, что ангар находится за пределами летного поля и вдали от пассажирских терминалов. Здание не имеет отношения к обслуживанию пассажиров. «Рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме», — отметила Захаренкова.
2 августа сообщалось, что британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире. Он набрал 6,50 балла по сумме всех восьми пунктов оценки (максимальное количество баллов — десять), что стало наибольшим результатом. Ранее Шереметьево также оказался лучшим аэропортом в Москве по мнению российских туристов.
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Новости путешествий , Анна Захаренкова , Аэропорт Шереметьево , АГН "Москва"
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