«Сибирские Мальдивы» могут открыть для туристов

Золотоотвал в Новосибирске может превратиться в туристический объект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства экономического развития региона Анастасию Ивашину.

Место стало очень популярным благодаря опубликованным блогерами фотографиям, которые затем подхватили зарубежные издания, в том числе CNN Travel, The New York Times. Озеро с необычной, ярко-голубой водой придает золотоотвалу сходство с известными островными курортами. Он даже получил прозвище «Сибирские Мальдивы». Добавляется, что в перспективе на территории могут быть организованы экскурсии.

— Эта история должна сыграть на руку региону, чтобы развить туристический поток,

— говорит Анастасия Ивашина.

Спикер добавила, что в мире сохраняется тенденция к посещению промышленных предприятий. Но если золотоотвал на территории теплоэлектроцентрали станет в будущем привлекать туристов, необходимо будет решить вопрос об их безопасности.