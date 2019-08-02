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«Сибирские Мальдивы» могут открыть для туристов 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Золотоотвал в Новосибирске может превратиться в туристический объект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства экономического развития региона Анастасию Ивашину.
Место стало очень популярным благодаря опубликованным блогерами фотографиям, которые затем подхватили зарубежные издания, в том числе CNN Travel, The New York Times. Озеро с необычной, ярко-голубой водой придает золотоотвалу сходство с известными островными курортами. Он даже получил прозвище «Сибирские Мальдивы». Добавляется, что в перспективе на территории могут быть организованы экскурсии.
— Эта история должна сыграть на руку региону, чтобы развить туристический поток,
— говорит Анастасия Ивашина.
Спикер добавила, что в мире сохраняется тенденция к посещению промышленных предприятий. Но если золотоотвал на территории теплоэлектроцентрали станет в будущем привлекать туристов, необходимо будет решить вопрос об их безопасности.
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Новости путешествий , CNN , New York Times
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