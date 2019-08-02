Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде

Туристам из РФ в Таиланде советуют быть бдительнее

Российское посольство в Таиланде призывает туристов из РФ быть бдительнее во время отдыха. Дело в том, что в центральных районах Бангкока прогремели семь взрывов, а чуть позже еще три взрыва более низкой мощности.

"В этой связи посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, по возможности ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам — оставленным сумкам, пакетам и т.д.)", — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

При этом полиция и саперы исследуют еще два подозрительных предмета на улицах города.