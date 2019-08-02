Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде

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Туристам из РФ в Таиланде советуют быть бдительнее 

Рамблер 4 часа назад
Российское посольство в Таиланде призывает туристов из РФ быть бдительнее во время отдыха. Дело в том, что в центральных районах Бангкока прогремели семь взрывов, а чуть позже еще три взрыва более низкой мощности.
"В этой связи посольство рекомендует российским гражданам, находящимся в столице Таиланда, по возможности ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями, а также проявлять повышенную бдительность при нахождении в общественном транспорте (не приближаться к подозрительным предметам — оставленным сумкам, пакетам и т.д.)", — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
При этом полиция и саперы исследуют еще два подозрительных предмета на улицах города.
Новости путешествий , Видео
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