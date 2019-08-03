Почти все нации рады встрече с «своими» в поездке, кроме россиян

японцы,

австралийцы,

тайцы,

китайцы,

британцы и

граждане Саудовской Аравии. Эксперты компании провели опрос в 11 странах мира и выяснили, что большинство туристов рады встрече со своими согражданами во время путешествий. При этом компанию «своих» чаще всего предпочитают:

Интересно, что путешественники родом из Азии с большей вероятностью захотят встретиться с другими туристами из Азии в отпуске. Причем, представители, как минимум, пяти азиатских стран заявили, что хотели бы познакомиться в путешествии с японцами. Что касается Европы, то тут больше всего радуются встрече с соседями по континенту граждане Великобритании. И почти все путешественники назвали в качестве идеальной компании американцев. Результаты исследований также показали, что путешественники из 11 стран мира, включая США, Китай, Таиланд, Вьетнам, Японию, Австралию, Саудовскую Аравию, Индонезию, в подавляющем большинстве предпочитают встречать европейцев, когда они находятся в отпуске.

Что касается россиян, то согласно недавнему опросу сервиса Momondo, почти половина наших туристов нейтрально относятся к другим россиянам за рубежом. При этом, путешественники избегают инициативы начинать беседу. Более 10% россиян на отдыхе стараются вообще не общаться с согражданами. Обрадуются встрече и начнут беседу только 18% наших туристов.