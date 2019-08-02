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Названы места, куда мужчины едут отдыхать без женщин 

Рамблер 4 часа назад
Стало известно, в какие места мужчины чаще всего едут отдыхать без женщин. Об этом говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Tvil.ru.
Так, самым популярным городом для отдыха в мужской компании оказался Санкт-Петербург.
Интересно, что мужчины также любят отдыхать без женщин в Краснодаре, Казани, Петрозаводске и Бахчисарае.
Кроме того, популярностью у мужских компаний пользуется Банное озеро в Башкирии, поселок Ильинский, карельские города Медвежьегорск и Лахденпохья, а также Кисловодск.
Новости путешествий , Видео
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