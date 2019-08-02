Названы места, куда мужчины едут отдыхать без женщин

Стало известно, в какие места мужчины чаще всего едут отдыхать без женщин. Об этом говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Tvil.ru.

Так, самым популярным городом для отдыха в мужской компании оказался Санкт-Петербург.

Интересно, что мужчины также любят отдыхать без женщин в Краснодаре, Казани, Петрозаводске и Бахчисарае.

Кроме того, популярностью у мужских компаний пользуется Банное озеро в Башкирии, поселок Ильинский, карельские города Медвежьегорск и Лахденпохья, а также Кисловодск.