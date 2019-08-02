Как много путешествовать, если вы работаете в офисе на полный день

Известный блогер из Австрии Аллин Вальдхельм считает, что работа на полной ставке не должна мешать удовлетворять страсть к путешествиям. Эксперт поделилась секретами, которые помогут разнообразить карту поездок вне положенного отпуска. Об этом пишет The Local.

По словам эксперта, для начала необходимо настроить свое мышление на то, что путешествовать можно гораздо чаще, чем получается у большинства людей, и отбросить все мысли о том, что поездкам мешают нехватка времени и денег.

Во-вторых, необходимо по полной использовать законные выходные. Времени с вечера пятницы до вечера воскресенья вполне хватает, чтобы отправиться в короткий тур. Аллин отмечает, что этих дней, конечно же, недостаточно, чтобы на 100% отвлечься от своей повседневной жизни.

«Вы можете чувствовать себя уставшим по возвращению, но в понедельник утром вы гарантированно отправитесь на работу с более приподнятым настроением»,

— уверена эксперт.

Лучший способ сделать путешествие увлекательным — не планировать программу поездки слишком жестко. Вместо этого блогер рекомендует выбрать пару вещей, которые вы действительно хотите увидеть или сделать, а остаток поездки доверить случаю.

Еще один совет — правильно выстраивать логистику. Для коротких поездок на выходные лучше выбрать города и страны поближе к дому, чтобы путь до них составлял не более пары часов.

«Выбирайте объект размещения поближе к аэропорту или вокзалу», — говорит блогер. — Это позволит не терять лишний час на дорогу».

Аллин добавляет, что не стоит выбирать более хороший отель за пределами города, так как это не удобно, если у вас есть только пара свободных дней. Вместо этого она советует остановиться в таком месте, которое может быть не таким шикарным, но вполне удобным для перемещений по городу.

И последнее. Нужно всегда быть хотя бы наполовину готовым к путешествию. Так, сама Аллин всегда держит наготове сумку с необходимыми вещами, такими как паспорт, фотоаппарат и штатив. Таким образом, время сбора перед поездкой занимает всего полчаса, что позволяет практически мгновенно отправиться в дорогу.