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Почему в России колея для поездов шире, чем в Европе 

Рамблер 1 час назад
В современной России стандарт на железных дорогах для колеи — 1520 мм (в прошлом — 1524 мм). При этом в Европе ширина колеи заметно уже: 1435мм (4 фута и 8,5 дюйма). Узкая колея в Европе — наследие римлян. Первыми именно римляне ввели стандарты на ширину колеи, только в их время это была колея, оставляемая колесницами. Римляне, как известно, любили порядок, поэтому установили правило: все повозки и колесницы во всей империи должны иметь одинаковое расстояние между правыми и левыми колесами — 1435 мм. Так и пошло. Даже когда Римская империя исчезла с лица земли, установленные ими стандарты на колесницы и коляски остались. Позже в Англии по таким же стандартам строили дилижансы. Еще позже — поезда.
В Россию римляне не дошли, поэтому коляски и дилижансы здесь строили как бог на душу положит, без единого стандарта. А ширина колеи для железной дороги была выбрана в середине XIX века из соображений устойчивости и удобства: широкая колея более безопасна. Решение о конкретной ширине колеи принималось с участием царя Николая I, который считал огромные расстояния главной российской проблемой. Помимо России, такой же стандарт принят в Финляндии, бывшей раньше частью Российской империи, а также в Монголии.
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