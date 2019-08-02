Первый туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" соединил Крым и Краснодарский край, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

"Благодаря новому турмаршруту мы соединили Крым и Кубань морским сообщением, проложив тем самым путь как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных туристов", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр отметил, что античное наследие России является общемировым наследием, и развитие нового турмаршрута становится для Крыма прорывным моментом в международном признании и привлечении внимания иностранных туристов.

"Развитие яхтенного туризма является приоритетным направлением для Крыма. Это новые возможности и глобальный импульс к развитию туризма в наших регионах в целом. И, конечно, всегда ярким событием для каждого туриста будет проход на морском судне под арками Крымского моста — это незабываемое зрелище", — отметил министр.

"Маршрут уже опробовали на себе гости из Германии, Японии, Словении, Австрии и других стран мира. А яхтинг, соединяя в себе дух состязательности и пытливый ум путешественника, позволяет посмотреть на Юг России с другой стороны, полюбоваться им с моря" — сказал Константиниди.

Маршрут, по данным министерства, создан по результатам проведения парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства", открывшей курортный сезон 2019 на Юге России. Продолжительность маршрута пять-восемь дней. Проходит он по некогда античным полисам, а ныне современным курортам — Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). Протяженность маршрута — 200 морских миль, что составляет около 360 км. Путешествие можно начинать как с одной стороны, так и с другой.