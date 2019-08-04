Откуда пришло понятие «горящая путевка»

Любое путешествие всегда связано с определенными расходами, особенно если вы собираетесь ехать всей семьей. Но никто не откажется сэкономить. И тут многие вспоминают про "горящие" туры (путевки), которые появляются за несколько дней до начала путешествия. Если про туристов все понятно, то чем это выгодно для туроператоров? И откуда вообще пошли понятие "горящая путевка"?

СССР

Сам термин "горящая путевка" появился в советское время. Предприятия и заводы организовывали бесплатные поездки для сотрудников. Если путевку возвращали, она становилась "горящей".

"Перестройка"

В начале 1990-х в России появились частные туристических фирмы. Одной из первых стала "Business Visit". Она была основана в 1993 году бывшим издателем Андреем Озолинь , который решил заняться туризмом. Фирма организовывала в основном поездки в Грецию и Италию. Дела шли хорошо, требовалось заранее заказывать все больше чартерных рейсов и квот в гостиницах. Но в 1998 году в стране произошел дефолт, и спрос на туристические поездки резко упал. А уже оплаченные рейсы и номера в отелях "горели". Озолинь быстро сориентировался и открыл "Магазин горящих путевок", который позволил снизить убытки "Business Visit".

Первый такой "магазин" появился в Москве на станции метро "Автозаводская". Он стал популярным у туристов за счет более низких цен, и позволял решить проблемы сбыта "горящих" путевок многих столичных туроператорв. Позже в Москве появилось еще несколько дополнительных офисов этой фирмы, а туристическим агентствам была предложена франшиза (первая на российском туристическом рынке). В 2000-е рынок услуг в сфере туризма в нашей стране начал развиваться очень быстро, появились сети агентств — "Горячие туры", "Библио-глобус", "Банк горящих туров" и другие.

Ушли в Сеть

В 2000-х годах о "горящих турах" знали уже все. Туроператоры выкупали билеты на самолеты (поезда, автобусы) и места в отелях задолго до начала тура. Цены "таяли" в соответствии с уменьшением количества дней до вылета. Появление "горящего тура" нельзя предугадать, так как это связано с сезонными колебаниями спроса и предложения и невыкупом путевок.

Чуть позже началось активное развитие социальных сетей, люди стали рассказывать о поездках на форумах, в блогах. Если раньше турфирмам приходилось давать рекламу в печатную прессу и на телевидение, то в середине нулевых основной рекламной площадкой стал интернет. Свое интернет-сообщество в LiveJournal создала в 2004 году Ирина Мамай. В нем она и другие пользователи блога обменивались информацией о бюджетных турах. Когда сообщество приобрело популярность, в 2006 году она основала туристическую компанию "Чиптрип" (от англ — "дешевая поездка"). Одним из принципов компании было то, что "Чиптрип" не платили за рекламу. Туристы сами узнавали о компании из LiveJournal или путем "сарафанного радио". В 2007 году предпринимательница получила лицензию туроператора и организовала другую компанию "Спецпроект Ч". Она продавала собственные туры, соединяя распродажи авиабилетов и номеров в гостиницах. Это привлекало любителей индивидуальных туров. Также Мамай открыла "Клуб Чиптрип", участники которого могли быстрого бронировать туры, оставляя за них определенных депозит. Тогда это было новшеством.

В августе 2008 года российскую экономику ждало очередное потрясение, которое ударило и по туристическому рынку. Однако интернет — это та отрасль, которая меньше всего ощущает влияние экономического кризиса. В том году "Чиптрип" вырос в четыре раза. Позже на российский туристический рынок пришли и другие подобные компании.