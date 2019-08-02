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Цены на авиабилеты «полетят» вверх 

LentaChel.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: LentaChel.ru
Системы бронирования билетов обязали перенести серверы в Россию.
Владельцам таких систем предстоят расходы в сотни миллионов долларов, отмечает РБК.
В случае же отказа такого «переноса» авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут с ними работать.
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Перенос серверов должен произойти до 31 октября 2021 года, отмечается в документе. Зачем нужен такой «перенос»? Якобы через системы бронирования иностранные спецслужбы могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснили РБК. Для обычных пассажиров остается важным вопрос: кто заплатит за такой «перенос»? Перенести серверы — это процесс не только сложный, но и длительный.
Отмечается, что пока готовность переносить серверы в Россию выражала только кампания Sabre.
Эксперты считают, что нововведения приведут к росту цен, так что в итоге оплачивать перенос данных в Россию будут пассажиры.
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Новости путешествий , Другое , Дмитрий Медведев
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