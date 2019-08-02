Цены на авиабилеты «полетят» вверх

Системы бронирования билетов обязали перенести серверы в Россию.

Владельцам таких систем предстоят расходы в сотни миллионов долларов, отмечает РБК.

В случае же отказа такого «переноса» авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут с ними работать.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Перенос серверов должен произойти до 31 октября 2021 года, отмечается в документе. Зачем нужен такой «перенос»? Якобы через системы бронирования иностранные спецслужбы могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснили РБК. Для обычных пассажиров остается важным вопрос: кто заплатит за такой «перенос»? Перенести серверы — это процесс не только сложный, но и длительный.

Отмечается, что пока готовность переносить серверы в Россию выражала только кампания Sabre.

Эксперты считают, что нововведения приведут к росту цен, так что в итоге оплачивать перенос данных в Россию будут пассажиры.