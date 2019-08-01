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Эстония вернула финских алкотуристов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Граждане Финляндии снова начали приезжать в Эстонию за дешевым алкоголем после понижения акцизов на спиртные напитки. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме, подчеркнув, что предварительные данные крайне обнадеживают. Об этом сообщает ERR.
По данным главы Минфина, продажи алкоголя на северной границе страны снова выросли. Кроме того, гораздо меньше эстонцев стали ездить за алкоголем в соседнюю Латвию. Таким образом, считает Хельме, цели правительства по возвращению доходов от продажи алкоголя вскоре будут достигнуты.
При этом он признал, что о долгосрочной тенденции можно будет говорить только в случае, если показатели сохранятся до сентября.
С 1 июля Эстония снизила акцизы на пиво и сидр на 25 процентов, а с 1 августа понижение коснулось и крепких напитков. Правительство пошло на эти меры в связи с тем, что граждане массово стали отправляться за алкоголем в соседнюю Латвию, где он обходился дешевле. По подсчетам экспертов, это позволит получить десятки миллионов евро доходов.
В ответ Сейм Латвии принял аналогичный законопроект о снижении акцизного налога на 15 процентов до 19 февраля 2020 года.
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