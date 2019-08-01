Россиянам упростили получение визы на Шри-Ланку

Шри-Ланка сделали визы для россиян бесплатными

С 1 августа для россиян отменена плата для визы на Шри-Ланку. До этого ее оформление обходилось соотечественникам в 35-40 долларов.

Теперь бесплатные визы будут проставлять прямо в аэропорту.

Россия — не единственная страна, для которой упразднена плата за этот документ. Бесплатно будут пускать жителей и других государств, среди которых граждане Австраии, США и Канады.

Эта мера введена временно — пока что лишь на полгода. По прошествии этого срока местные власти оценят результаты и подумают, как им быть дальше. Возможно, виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной и на куда больший срок.