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Что удивляет иностранцев в поездках по Сибири 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
Сибирь составляет около 77% от территории России, но значительная часть ее не имеет дорог и не приспособлена для массового туризма. Иностранцы обычно ездят на озеро Байкал (а также на Камчатку, хотя технически она к Сибири не относится). Поэтому в обзорах на иностранных туристических сайтах из сибирских городов чаще всего упоминается Иркутск и Байкла.
Более всего удивляют иностранцев, судя по отзывам, две вещи: российские дороги и мастерство местных водителей. Байкал они называют "русским Галапагосом" из-за уникальной озерной фауны. А воспоминания о великолепном джипе "UAZ-jeep", который может ездить по бездорожью, обещают сохранить до конца жизни.
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