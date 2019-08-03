Что удивляет иностранцев в поездках по Сибири

Сибирь составляет около 77% от территории России, но значительная часть ее не имеет дорог и не приспособлена для массового туризма. Иностранцы обычно ездят на озеро Байкал (а также на Камчатку, хотя технически она к Сибири не относится). Поэтому в обзорах на иностранных туристических сайтах из сибирских городов чаще всего упоминается Иркутск и Байкла.

Более всего удивляют иностранцев, судя по отзывам, две вещи: российские дороги и мастерство местных водителей. Байкал они называют "русским Галапагосом" из-за уникальной озерной фауны. А воспоминания о великолепном джипе "UAZ-jeep", который может ездить по бездорожью, обещают сохранить до конца жизни.