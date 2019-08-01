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Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию 

Рамблер 3 часа назад
С 1 сентября Финляндия ужесточает процедуру подачи документов для получения шенгенской визы в эту страну для граждан России. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.
С начала осени к пакету документов добавятся еще несколько. В частности, нужно будет приложить бумаги, подтверждающие фактическое место проживания на период путешествия, а также билеты и справка о состоянии банковского счета и наличии средств на нем.
Ранее эти подтверждающие бумаги запрашивались в частном порядке и лишь в особых случаях. Теперь же расширенный пакет документов нужно собирать абсолютно всем, кто хочет попасть на территорию Финляндии.
Новости путешествий , Видео
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