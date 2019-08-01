Стюардесса взгромоздилась на полку ради приветствия

Ролик, снятый авиапассажирами, которые намеревались лететь рейсом компании Southwest Airlines, позабавил пользователей Сети. На кадрах видно, что входящих в салон людей приветствует стюардесса. Но она не стоит возле кресел, а лежит на багажной полке. Позже девушка с полки слезла и в течение полёта исполняла обязанности должным образом. В авиакомпании заявили, что ситуация нормальной не является, но отметили, что её сотрудники любят демонстрировать чувство юмора.