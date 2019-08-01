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Стюардесса взгромоздилась на полку ради приветствия 

Рамблер 13 часов назад
Ролик, снятый авиапассажирами, которые намеревались лететь рейсом компании Southwest Airlines, позабавил пользователей Сети. На кадрах видно, что входящих в салон людей приветствует стюардесса. Но она не стоит возле кресел, а лежит на багажной полке. Позже девушка с полки слезла и в течение полёта исполняла обязанности должным образом. В авиакомпании заявили, что ситуация нормальной не является, но отметили, что её сотрудники любят демонстрировать чувство юмора.
Новости путешествий , Видео
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