На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу

Что говорят иностранцы о путешествии по Транссибу

Поездку в поезде по Транссибирской магистрали издание The Telegraph называет "величайшим железнодорожным путешествием в мире", "исследованием современной русской души" и "триумфом инженерии". Многие иностранцы признаются, что путешествие по Транссибу — мечта всей их жизни, одно из тех великих приключений, которые вносят в список дел, которые надо успеть сделать в жизни. Но какие отзывы звучат от тех иностранных путешественников, кто эту поездку совершил? Вот что пишут иностранные путешественники в своих отзывах.

Джулия, пенсионерка из Австралии

"Проехала из Москву в Пекин по Транссибирской магистрали в мае 2014 года как частично независимые туристы. Хотя в целом поездка была интересной, мы оказались неподготовленными к тому, что придется провести 3 дня и 3 ночи в поездке без душа. Туалеты были более-менее, однако воняли мочой, а кнопки спуска еле работали. Забудьте о вагонах-ресторанах в русских поездах, потому что меню в них невероятно впечатлеющее, но на самом деле еду по нему заказать нельзя, потому что в реальности этих блюд нет".

Ник, Саудовская Аравия

"Поезд был прекрасным опытом, мы с моей женой и двумя дочерьми путешествовали первым классом. Отправление было поздно вечером в 23.55. Мы немедленно получили постельное белье от кондуктора и устроились спать. На различных остановках, впрочем, важно уточнять время отправления у кондуктора, который в 40% случаев скажет, что время стоянки сокращено. Например, стоянка заявлена как 20 минут, он скажет, что стоянка 10 минут. На различных границах офицеры пограничной службы приходят в вагон собрать паспорта и возвращают их примерно 20 минут спустя с нужными штампами.

Поезд не имеет кондиционирования.

Я советовал бы путешествовать первым классом. В этом случае у вас будет раковина и душ, впрочем один на две кабинки — но вы можете запереть изнутри дверь во вторую кабину и открыть ее потом, когда закончите. Туалет общий, так что рекомендую брать с собой одноразовые покрытия для сиденья. Берите с собой влажные салфетки, гель для мытья рук, пакеты чая или кофе, воды, собственную туалетную бумагу, что-нибудь для чтения, игральные карты. В поезде нет вайфая. " Ник путешествовал в июле 2019 года.

Хавьер Хименес, Великобритания

"После долгих лет мечтаний об этой поездке и наконец-то съездив в нее, думаю, я могу порекомендовать ее любому. Не собираюсь врать, путешествие далеко от комфорта, но опыт все равно уникальный. Просто подготовьтесь получше, посмотрите видео на ютьюбе и так далее. Мой совет… Русские проводники просто ужасны! Я не понимаю, почему так, ведь русские в целом — приятные люди, но в поездах они просто кошмарны. Нулевой английский язык и ноль улыбок. Я думаю, компания должна обратить на это внимание. В конце концов билеты стоят так дорого, мы платим огромные деньги и они получают работу благодаря пассажирам, ведь так?" (июль 2019).