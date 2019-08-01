Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре главных опасности в Турции для туриста 

Рамблер 2 часа назад
Турция — одно из самых популярных направлений у российских туристов. Это действительно прекрасное место для отдыха: здесь теплый средиземноморский климат, дружелюбные жители и хороший туристический сервис. Тем не менее, отправляясь в Турцию, надо помнить о трех основных опасностях, грозящих здесь туристу.

Жара

Температура воздуха на юге Турции летом намного выше, чем в средней полосе России или в Сибири. Отметка термометра вполне может подниматься за 40С. Людям, имеющим проблемы с сердцем или сосудами, жара очень опасна. Не стоит рассчитывать на кондиционеры: переход из кондиционированного номера на жаркий пляж и обратно тоже перенагружает сосуды. Поэтому в Турции у россиян так часты инсульты и инфаркты.

Поддельный алкоголь

Турист гарантирован от подделок в сетевых отелях высокого класса. Однако разнообразные однодневные круизы на яхтах с включенным обедом или ужином подают напитки неизвестного качества. Лучше воздержаться. Были случаи, когда путешественники травились в Турции поддельным алкоголем насмерть.

Пищевое отравление

Жара, тысячи туристов, грязные руки повара или недостаточно свежие продукты — и вместо роскошного пляжа вы проводите отпуск, не отходя далеко от туалета. Пищевые отравления особенно опасны для пожилых ослабленных людей и для маленьких детей.
@tiebowtie

Море

На любом морском отдыхе стоит помнить, что вода — основной источник опасности для маленьких детей. Также нельзя бросаться с размаху в воду, "пережарившись" под солнцем, особенно если есть проблемы с сосудами. Кроме того, в Турции надо быть внимательным и отслеживать других туристов — особенно тех, кто носится на водных мотоциклах или катерах.
Комментарии4
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турки не очень довольны россиянами этим летом
На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу4
Названы страны, где чаще всего задерживают рейсы
Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию
Шри-Ланка сделала бесплатными визы для россиян
Видео
00:22
На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу
Новости путешествий
10:09
Туристы из РФ рассказали, как их «гнобят» в Турции
Новости путешествий
02:33
Четыре главных опасности в Турции для туриста
Новости путешествий
00:10
Стюардесса взгромоздилась на полку ради приветствия
Новости путешествий
00:03
Стюардесса залезла на полку для ручной клади
Новости путешествий
00:45
Крымский отдых оценили в Польше
Новости путешествий
00:54
Российские туристы опозорились на Бали
Новости путешествий
02:49
Как поесть в Шереметьево за 150 рублей
Новости путешествий
02:08
Что раздражает иностранных туристов в России
Новости путешествий
00:58
Искусственная волна устроила апокалипсис в аквапарке
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение