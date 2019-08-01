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Финляндия ужесточила процедуру получения виз для россиян 

Газета.Ru + ещё 41 3 часа назад
Фото: ТАСС
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.
Согласно новым требованиям, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Отмечается, что ранее вышеуказанные документы в визовых центрах Финляндии в России запрашивались в исключительных случаях.
Ранее в июне Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, которые упрощают получение долгосрочных шенгенских виз для иностранцев. Теперь виза с многократным въездом на один год будет выдаваться при условии, что путешественник получил и законно использовал три визы за предыдущие два года.
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