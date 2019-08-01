Финляндия ужесточила процедуру получения виз для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии.

Согласно новым требованиям, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Отмечается, что ранее вышеуказанные документы в визовых центрах Финляндии в России запрашивались в исключительных случаях.