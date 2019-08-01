Эксперты назвали страны, где чаще всего задерживаются или отменяются рейсы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AirHelp.
Специалисты организации по защите прав авиапассажиров изучили 15 самых популярных маршрутов российских путешественников в период с 31 марта по 15 июня 2019 года.
Отмечается, что чаще всего проблемы с рейсами возникали в Китае, Германии и Греции.
В КНР задержали 135 000 рейсов. Это почти каждый третий рейс из 390 000 вылетов, который был задержан на 15 минут или отменен.
Германия заняла второе место в рейтинге. Там не вовремя вылетели 25% рейсов. В Греции — 24%.
Также на первых строчках расположились Турция (21%), Италия (20%), Кипр (17,5%) и Болгария (16%).
Рейсы чаще всего следуют по расписанию в Белоруссии. Только 6% рейсов были задержаны или отменены. Также в ряде пунктуальных стран оказались Молдавия (9%), Казахстан (12%) и Латвия (12,3%).
В России оказалось 10% проблемных вылетов.
Ранее сообщалось, что почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.