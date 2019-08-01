Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Depositphotos
Эксперты назвали страны, где чаще всего задерживаются или отменяются рейсы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AirHelp.
Специалисты организации по защите прав авиапассажиров изучили 15 самых популярных маршрутов российских путешественников в период с 31 марта по 15 июня 2019 года.
Отмечается, что чаще всего проблемы с рейсами возникали в Китае, Германии и Греции.
В КНР задержали 135 000 рейсов. Это почти каждый третий рейс из 390 000 вылетов, который был задержан на 15 минут или отменен.
Германия заняла второе место в рейтинге. Там не вовремя вылетели 25% рейсов. В Греции — 24%.
Также на первых строчках расположились Турция (21%), Италия (20%), Кипр (17,5%) и Болгария (16%).
Рейсы чаще всего следуют по расписанию в Белоруссии. Только 6% рейсов были задержаны или отменены. Также в ряде пунктуальных стран оказались Молдавия (9%), Казахстан (12%) и Латвия (12,3%).
В России оказалось 10% проблемных вылетов.
Ранее сообщалось, что почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.
Газета.Ru: последние новости
В Финляндии ждут спокойной реакции россиян на ужесточение требований к визе Власти Шри-Ланки начнут бесплатно выдавать визы россиянам Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Комментарии
Новости путешествий , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турки не очень довольны россиянами этим летом
На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу4
Четыре главных опасности в Турции для туриста4
Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию
Шри-Ланка сделала бесплатными визы для россиян
Видео
00:22
На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу
Новости путешествий
10:09
Туристы из РФ рассказали, как их «гнобят» в Турции
Новости путешествий
02:33
Четыре главных опасности в Турции для туриста
Новости путешествий
00:10
Стюардесса взгромоздилась на полку ради приветствия
Новости путешествий
00:03
Стюардесса залезла на полку для ручной клади
Новости путешествий
00:45
Крымский отдых оценили в Польше
Новости путешествий
00:54
Российские туристы опозорились на Бали
Новости путешествий
02:49
Как поесть в Шереметьево за 150 рублей
Новости путешествий
02:08
Что раздражает иностранных туристов в России
Новости путешествий
00:58
Искусственная волна устроила апокалипсис в аквапарке
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение