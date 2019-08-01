Прибалтика: пять мест, которые обязательно стоит посетить в Риге

Рига — один из старейших городов Европы, который отличается от всех мегаполисов старого света своими уютными кафе, черепичными крышами, узкими улочками, вымощенными брусчаткой, шпилями, старыми колокольнями.

Вероятно, Рига обрела свою популярность у туристов именно из-за своего тонкого очарования. Город компактен, имеет много заведений, от которых веет уютом, и удивляет своей неповторимой архитектурой. Мы расскажем о пяти местах города, которые являются настоящей находкой для любого туриста.

Калнциемский квартал

Первым обязательным для посещения местом в Риге является квартал Калнциема, где, к тому, что он сам замечателен и неповторим, каждые выходные проводится ярмарка ремесленников. Там можно приобрести произведения искусства на любой вкус, традиционные блюда и всевозможную продукцию с латышских ферм. Вход на ярмарку бесплатный.

Яуниела или «Новая улица»

Удивительность и уникальность этой улицы заключается в том, что перед глазами туриста предстает уголок города, в котором буквально оживает история. Яркие домики с обеих сторон не смогут оставить равнодушным даже самого черствого человека, украшены эти дома причудливыми лепнинами, скульптурами, а в некоторых местах росписью. На этой улице снимались шедевры советского кинематографа, например, Новую улицу можно наблюдать в «Семнадцати мгновениях весны» или в «Шерлоке Холмсе». Так же здесь располагаются самые уютные и теплые ресторанчики, в которых можно отведать местную кухню.

Поместье Конвента

Данное место славится не только своей красотой, но и тем, что именно оно изображено на картине знаменитого художника Николая Рериха . Этот дворик способен удивить не только ценителей искусства, но и обычных туристов, поэтому необходимо обязательно посетить его. Он потрясает своей живописностью, атмосферой старины, запахом средневекового уюта и оживающей истории. Рядом с двориком находится церковь Святого Петра, изумляющая своей изящной колокольней. Там же работают лавочки с антикварными товарами и музей фарфора.

Музей балтийских украшений

Экспозиция данного музея представляет собой историю всех модных украшений, которыми когда-либо интересовались жители Риги. Владеет этим небольшим музеем семья ювелирных мастеров, они занимаются не только своим профессиональным делом, но так же и знакомят всех желающих с историей балтийских украшений, изготавливая при этом копии тех самых старинных украшений. Поэтому в музее можно наблюдать оригиналы старых украшений, их копии, изготовленные владельцами заведения, а так же изделия эпохи модерна и постмодерна, пропитанные национальными мотивами. Вход свободный.

Музей современной архитектуры

Стиль модерна является одним из ведущих стилей города, четко выраженные линии фасадов и яркие формы зданий нового города притягивают любителей югендстиля, поэтому Ригу называют модернистской столицей Европы. В городе насчитывается примерно восемьсот зданий, выполненных в модернистском стиле, получается, что это почти каждое второе здание в Риге. Любой турист с легкостью сможет угадать черты этого архитектурного стиля по многочисленным украшениям на фасадах любого сооружения. Модернизм именно новой Риги превосходит самого себя — абсолютно каждое строение аутентично в архитектурно-эстетическом плане.

Именно из-за этого и стоит посетить рижский музей арт-нуво, который полностью расскажет об архитектуре модерна.