Турки не очень довольны россиянами этим летом

Несмотря на то, что россияне лидируют по количеству отдыхающих в Турции, они тратят на отдыхе меньше туристов из других стран. По информации TurkStat, наши соотечественники в среднем расходуют за поездку в апреле-июне 2019 года 390 долларов США на человека. Это меньше, чем немцы, голландцы и британцы примерно на 260 долларов США. Их средние траты составляют около 650 долларов. При этом самыми расточительными являются немцы. Их средний чек за три месяца составляет около 740 долларов.

Интересно, что наши и иностранные туристы тратят свои кровно заработанные в разных местах. Россияне, в основном, спускают бюджет в Анталье. Европейцы больше всего денег оставляют в Стамбуле.

Следует учесть, что TurkStat приводит данные в основном по банковским картам Mastercard. Что касается общих трат — наличных и безналичных — иностранные туристы в среднем оставляют в турецких магазинах и кафе за отпуск около 607 долларов. Интересно, что сами турки, путешествуя внутри страны, расходуют в среднем 766 долларов.

По мнению экспертов, россияне тратят меньше других иностранцев прежде всего потому, что предпочитают отдых по системе «все включено». Заплатив за путевку немаленькие, по российским меркам, суммы, они не готовы платить за что-то еще.

Однако турки не сдаются и ищут все новые и новые способы опустошить карманы туристов. Так, Агентство по развитию и продвижению туризма Турции не так давно вновь подняло вопрос о необходимости отказаться от системы «все включено». По мнению специалистов организации, all inclusive лишил туристов потребности выходить за территорию гостиниц. А это плохо сказывается на местном бизнесе. Ярыми сторонниками системы «все включено» выступают сами турецкие отельеры. Они уверены, что гости проводят время исключительно в гостиницах, потому что на улице нет ничего для них привлекательного. По их словам, чтобы турист покинул отель, курортные улицы должны быть чистыми и хорошо освещёнными, а магазины — красивыми и предлагать качественные товары. И чем выше будет сервис в отелях, тем меньше туристам будет хотеться выходить за его пределы.

Многие эксперты в один голос заявляют, что туристы стараются не тратить деньги на экскурсии и другие возможные развлечения, чтобы сэкономить, так как в последние годы стоимость размещения в турецких отелях подскочила на 20–30%.