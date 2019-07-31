Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: TripAdvisor
Туристы из Великобритании Ричард Холт и Лара Уилкокс, отдыхавшие в отеле Jaz Bluemarine Resort в Хургаде (Египет), рассказали, что их годовалый сын Киллиан отравился в гостиничном кафе и чуть не умер. Об этом сообщает Mirror.
Отравление привело к отказу почек у ребенка. Родители мальчика и их старшие дочери также жаловались на расстройство желудка и диарею, вызванные, по мнению Холтов, гостиничной пищей. После возвращения в Великобританию Киллиан был госпитализирован в состоянии, угрожающем жизни, и провел 22 дня в детской больнице Alder Hey в Ливерпуле. У ребенка диагностировали гемолитический уремический синдром (STEC-HUS). Киллиану пришлось перенести четырехчасовую операцию, несколько переливаний крови и сеансов диализа.
Представитель компании TUI, у которой семья приобрела тур в Хургаду, заявил, что болезнь могла быть вызвана различными факторами, включая солнечный удар или воду в бассейне.
Последние новости
В США одобрили санкции против «Северного потока-2» В Москве стало еще холоднее Между наводнением в Тулуне и пожарами в Сибири нашли связь
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада — страна идеальных пейзажей
Что туристу не стоит брать за границу
Туристы рассказали о проблемах с сервисом в Турции
Россияне поставили рекорд в Турции
Где, кроме Турции и Туниса, отдыхают россияне
Видео
10:09
Туристы из РФ рассказали, как их «гнобят» в Турции
Новости путешествий
00:03
Стюардесса залезла на полку для ручной клади
Новости путешествий
00:45
Крымский отдых оценили в Польше
Новости путешествий
02:49
Как поесть в Шереметьево за 150 рублей
Новости путешествий
02:08
Что раздражает иностранных туристов в России
Новости путешествий
00:58
Искусственная волна устроила апокалипсис в аквапарке
Новости путешествий
01:58
Почему я никогда не ем самолетную еду
Новости путешествий
05:58
Сколько туристов может вместить Санкт-Петербург
Новости путешествий
04:05
Места, которые скоро останутся только на фото
Новости путешествий
00:21
Названы лучшие места Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение