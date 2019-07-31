Канада — страна идеальных пейзажей

Отправляемся в путешествие по Северной Америке.

Вы часто читаете впечатления туристов от путешествия в Турцию, Таиланд, Вьетнам и подобные страны. Но что вы знаете о двух соседних континентах — Северной и Южной Америке? Между тем, кроме известных всем США и Бразилии, каждая страна этих материков — клад незнакомых вам мест. Сегодня WomanHit.ru рассказывает о Канаде — государстве с нетронутой человеком природой.

Этот крошечный горный городок в провинции Альберта, расположенный в предгорьях канадских Скалистых гор, привлекает как любителей природы, так и любителей роскошного отдыха. Посетители могут провести свои дни, катаясь на лыжах, ходя по пешим тропам в Национальном парке Банф или плавая по реке Боу. В свободные дни можете посетить Ледниковое колумбийское поле или озеро Морейн — виды этих живописных мест гарантированно повергнут вас в шок.

Ниагарский водопад

Поезжайте сюда, чтобы увидеть и сфотографировать культовую достопримечательность. Садитесь на лодку «Дева Тумана», чтобы прочувствовать всю мощь водопада. Осмотрите другие достопримечательности региона, такие как природный заповедник Ниагара Глен, который предлагает туристам множество пешеходных маршрутов. А вечер можно провести в ресторане и отведать изысканное вино с местных виноградников — сомелье поголовно хвалят их.

Ванкувер

Поездка в Ванкувер — это отдых на лоне природе. Местные жители проводят свои дни в горах на лыжах, а летом — на пляже Кицилано и в парке Стэнли. Если вы не боитесь высоты, направляйтесь в 5 милях к северу от центра города к подвесному мосту Капилано, который расположен на высоте 230 футов над рекой Капилано.

Виктория и остров Ванкувер

В то время как Монреаль и Квебек-Сити чтят французские корни Канады, Виктория отдает дань британскому наследию страны. Многие посещают столицу Британской Колумбии для послеобеденного чая, экскурсии по зданиям парламента или урока истории в Королевском музее Британской Колумбии. Другие заинтересованы в дегустации вин с заводов острова Ванкувер. Тем временем любители животных наслаждаются обилием морских обитателей — здесь водится более 80 косаток.

Квебек

Этот канадский город очаровывает своих посетителей зданиями 17 и 18 веков, которые составляют Старый Квебек — объект всемирного наследия ЮНЕСКО . Тем временем ароматы свежеиспеченного хлеба наполняют мощеные улицы подобия Парижа с устланными булыжником улочками квартала Пети-Шамплен. Это европейский город, который понравится любителям истории и архитектуры.

Вистлер

Этот канадский курортный город может похвастаться всем: от катания на лыжах и сноуборде до бобслея и банджи-джампинга. Путешественники могут провести свой отпуск в Whistler Village, наслаждаясь горными лыжами или прогуливаясь по торговому центру Whistler Olympic Plaza. Тем временем в теплую погоду гостям города советуют исследовать парк Брандвин-Фолс, где расположен одноименный 230-футовый водопад.

Торонто

Последним в нашем списке станет любимый город европейских туристов. С культурными достопримечательностями, такими как Греческий город, Маленькая Индия и Кореат-таун, расположенными в пределах города, Торонто имеет возможность объединить разные культуры, удовлетворив посетителей со всего мира. После культурной программы поднимитесь на Си-Эн Тауэр высотой 1815 футов или насладитесь Залом хоккейной славы — вы наверняка помните, насколько здесь развит хоккей. Обзорную экскурсию завершите на рынке Святого Лаврентия, чтобы отведать блюда местной кухни.