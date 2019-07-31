Куда, кроме Турции и Туниса, россияне поедут в августе

Самым популярным направлением последнего месяца лета остается Турция. На побережье Анталии планируют отправиться более половины клиентов турфирм. Доля Турции в заявках на август составляет 53%. Туры покупаются и за 33 000 рублей, и за 1 500 000. В среднем россияне платят за путевку около 110 800 рублей. Наибольшим спросом пользуются курорты Кемер, Аланья и Сиде.

Вторым по востребованности в августе, собственно, как и в июле, стал Тунис. В страну поедут отдыхать около 10% наших соотечественников. Средний чек ниже турецкого и составляет около 90 000 рублей. В основном, россияне выбирают пятизвездочные отели на острове Джерба, а также на курортах Хаммамет и Сусс.

Третья страна — Греция. Туда планируют отправиться около 8% путешественников. В среднем за путевку туристы выкладывают около 120 000 рублей. А наиболее востребованные курорты нынешнего сезона находятся на островах Крит, Родос и Корфу.

Четвертая в рейтинге популярных направлений августа — Россия. Интересно, что в предыдущие два летних месяца наша страна занимала только пятое место в рейтинге. При этом в конце июля был отмечен даже некоторый спад интереса к российским курортам. Эксперты связали это с ухудшением погоды в Краснодарском крае, равно как и на всей европейской части страны. Средний чек на туры составляет около 60 000 рублей. Самыми популярными курортами являются Имеретинка в Сочи, Анапа и Адлер.

Замыкает топ-5 «самых русских» направлений августа Испания. Что тоже довольно странно, так как в первые два месяца эту позицию занимал Кипр. Испания же прежде довольствовалась шестым и даже седьмым место. Тем не менее, почти 5% клиентов турфирм выбрали в августе отдых на Майорке, Коста Браве и Коста Дораде. Отдых на испанских курортах совсем недешев, а средний чек достигает 140 000 рублей.

Во вторую пятерку самых августовских стран для россиян вошли Кипр, Италия, Черногория, Болгария и Абхазия. Что интересно, три последних направлений не пользовались особым спросом у наших туристов в июне и июле. По мнению экспертов, и тут сыграла свою роль погода. На Балканах, в отличие от центральной Европы, не так жарко, сюда не доходят сильные штормы с проливными дождями и разрушительным ветром. Ну и, конечно, не последнюю роль при выборе пункта назначения для отпуска играет цена. Средний чек туров на болгарские курорты составляет около 90 000 рублей, на черногорские — 115 000 рублей, а в Абхазию — 65 000 рублей.