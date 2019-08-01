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Шри-Ланка сделала бесплатными визы для туристов из России 

Российская Газета + ещё 27 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Шри-Ланка включит Россию в число 50 стран, граждане которых смогут въезжать на остров по бесплатным туристическим визам. Об этом заявил министр по развитию туризма страны Джон Амаратунг.
Нововведение будет действовать в течение полгода, предает News 1st. Затем будет проведена оценка результатов.
Ранее россиянам необходимо было заплатить 35-40 долларов за шри-ланкийскую визу. Помимо граждан РФ бесплатную визу смогут получить туристы из Европы, США, Японии, Австралии, Южной Кореи, Канады, Сингапура, Китая, Индии и других стран.
Новые меры были приняты в связи с падением турпотока в страну в результате серии произошедших на католическую Пасху терактов. На прошлой неделе власти Шри-Ланки продлили на месяц режим чрезвычайного положения, который был введен в апреле. Между тем президент республики Майтрипала Сирисена заверил, что к настоящему времени в стране полностью обеспечена безопасность.
Напомним, что 21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошло восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек.
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