Стюардесса залезла на полку для ручной клади

Об этом сообщает Daily Mail.
На видео, снятом очевидцами, сотрудница авиакомпании выглядывает с верхней полки, расположенной над креслами, и приветствует путешественников.
Как рассказала автор ролика Вероника Ллойд, они увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. «Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров», — предположила Ллойд.
Женщина отметила, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.
Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.