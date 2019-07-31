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Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров 

Lenta.ru 3 часа назад
Об этом сообщает Daily Mail.
На видео, снятом очевидцами, сотрудница авиакомпании выглядывает с верхней полки, расположенной над креслами, и приветствует путешественников.
Как рассказала автор ролика Вероника Ллойд, они увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. «Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров», — предположила Ллойд.
Женщина отметила, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.
Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.
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