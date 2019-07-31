Стюардесса залезла на полку для ручной клади и удивила пассажиров

Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, снятом очевидцами, сотрудница авиакомпании выглядывает с верхней полки, расположенной над креслами, и приветствует путешественников.

Как рассказала автор ролика Вероника Ллойд, они увидели бортпроводницу, когда только зашли в самолет. «Думаю, она просто хотела выглядеть забавно и рассмешить пассажиров», — предположила Ллойд.

Женщина отметила, что позже стюардесса слезла и продолжила обслуживать туристов.

Представители авиакомпании прокомментировали инцидент в официальном письме. Они сообщили, что их сотрудники любят демонстрировать свое чувство юмора и развлекать пассажиров.