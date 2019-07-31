Туристы из РФ рассказали, как их «гнобят» в Турции

Туристы из РФ рассказали, как их игнорируют в Турции

В последнее время российские туристы все чаще жалуются на отдых в гостеприимной Турции. В Сети появляются многочисленные отзывы о том, как турецкие отельеры и туроператоры портят отдыхающим из РФ отпуск: игнорируют их просьбы, грубят или даже обирают.

Первая претензия туристов относится к отелям, которые потеряли былой комфорт и уровень обслуживания.

«Это жесть! Вариант дачи-эконом: потолок состоит из скошенных балок с торчащими гвоздями, а главное — с полчищами комаров, лезущих, вероятно, из щелей этих балок… И это все при том, что при заселении положила в паспорт 10 баксов (теперь жалею) …», — комментирует туристка отдых в 4-звездочном отеле в турецком Мармарисе.

Особенно возмущают туристов антисанитария и «ужасное отношение персонала». Одна из россиянок отправила на отдых пожилую маму с подругой и была ужасно разочарована.

«Видимо, увидев двух пенсионерок, им отвели сразу самый худший номер в отеле… В итоге — номер грязный и ни разу не убирался. Горничная требовала деньги за уборку… По стене во время дождя текла вода. В комнате сыро и душно… мама наблюдала, как титан с чаем пополняется из слитого в поддон непонятно чего», — пишет на туристическом форуме женщина.

Остальные туристы жалуются, что к русским в Турции отношение сильно испортилось. Так, россиянка рассказала об отдыхе на круизном судне, где пассажирам раздавали жилетки с дырками и грубили.

«И нас поделили на русских и не русских — развели по разным палубам, чтобы кормить раздельно», — отметила женщина.

Туристы жалуются, что на них смотрят с пренебрежением, игнорируя просьбы.

«Если вы хотите 5 раз просить принести детское молоко и не получать ответа, если вы хотите, чтобы вас с ребенком поселили в самый шумный номер и за замену требовали 60 евро в сутки — вам точно сюда…», — такое случилось в пятизвездочном турецком отеле.

Такие ситуации в Турции с российскими туристами в последнее время происходят все чаще.