Как один кавказец решил обойти Россию пешком

Всем известно, что 19-летний Михаил Ломоносов когда-то совершил подвиг, придя пешком из Архангельска в Москву. Не так давно на подобный смелый поступок решился и россиянин Заур Гуриев , который затеял пешее путешествие из Владикавказа во Владивосток.

Так, осетинский активист признавался в своих соцсетях, что его мечта — обойти Россию пешком. 28-летний Заур поставил перед собой амбициозную задачу пройти около 10 тысяч километров из родного кавказского города практически до границы России с Китаем.

Путешественник решил, что символично начнет свой путь с улицы Владивостокской во Владикавказе, а закончит уже на Владикавказской улице во Владивостоке. Так, Гуриев отправился в дальнюю дорогу, преодолевая примерно по 50-80 км в день.

vk.com/iironfans

«Чем дальше, тем холоднее. Но это только погода, отметка на термометре, в душе же все наоборот, чем холоднее, тем жарче…впервые в пути сегодня прошел посреди леса, а не лесополосы. Я не могу описать всю красоту которую видел, но это будто сказка», — делился Заур впечатлениями о путешествии в соцсетях.

В интересных городах и поселках Гуриев останавливался, знакомился с жителями и пробовал местные блюда. По всей России он старается общаться с людьми и находить своих земляков.

В дороге Гуриев повредил ногу, и ему пришлось восстанавливаться в Казани, однако потом он снова отправился в путь.

За четыре месяца он прошел 2900 км и добрался до Южного Урала.