Какую еду выбирать на борту самолета утром, днем и вечером

Лондонские диетологи рассказали, на какие моменты нужно обращать особое внимание на борту самолета, и что нужно есть, чтобы уменьшить вздутие живота во время рейса. Кроме того, специалисты перечислили, какие закуски и бутерброды лучше выбирать на борту крупных европейских авиакомпаний.

По их словам, в течение утренних перелетов мы часто чувствуем себя крайне голодными, особенно если накануне плохо спали. Последние исследования показали, когда мы спим менее 7-8 часов, количество «гормона аппетита» заметно увеличивается.

Для быстрого решения проблемы многие пассажиры интуитивно выбирают нездоровую пищу, содержащую большое количество калорий. Диетологи советуют не допускать этого и в целях профилактики «хомячить» продукты с высоким содержанием клетчатки: орехи, фрукты, энергетические батончики, а также семена чиа.

Эксперты также отмечают, что во время перелетов человек гораздо чаще, чем в привычной обстановке, страдает от вздутия живота. Это вызвано изменением давления при наборе высоты.

Чтобы избежать неприятности, желательно перед полетом отказаться от газированных напитков и таких продуктов, как брокколи, бобы и лук. Кофе лучше всего заменить мятным чаем. Облегчить проблемы с пищеварением также поможет регулярное движение во время полета — почаще вставайте со своего места.

И еще порция полезной информации. Диетологи рассказали, какие именно блюда лучше выбирать пассажирам на рейсах европейских авиакомпаний.

Так, во время полетов на Ryanair они советуют отдать предпочтение рататую и энергетическим батончикам с низким содержанием сахара.

Лучшим сбалансированным выбором на рейсах British Airways назван сэндвич с курицей, беконом или моцареллой и лепешка с томатами.

Пассажирам Jet2 диетологи советуют брать в воздухе хумус с питой, чипсами и кукурузой, которые являются источником клетчатки и белка. Из горячих блюд лучше попросить куриную тикку с коричневым рисом и перцем чили.