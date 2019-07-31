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В Италии закрыли 18 пляжей из-за опасности 

Рамблер 54 минуты назад
Пляжи, расположенные неподалеку от популярного среди местных и зарубежных туристов Римини, признаны опасными и временно закрыты. Такое решение приняло Агентство по охране окружающей среды итальянской области Эмилия-Романья.
Специалисты агентства взяли пробы воды на побережье Адриатического моря и провели экспертизу. В 18 образцах были обнаружены опасные микробы. Как сообщают местные СМИ, самыми распространенными оказались энтерококки и кишечная палочка, которые могли так размножиться после сильных дождей.
Пляжи, вблизи которых были обнаружены опасные возбудители, временно закрыты, пока количество микроорганизмов не снизится до нормальных значений, не представляющих угрозы купающимся.
Новости путешествий , Видео
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