В Италии закрыли 18 пляжей из-за опасности

Пляжи, расположенные неподалеку от популярного среди местных и зарубежных туристов Римини, признаны опасными и временно закрыты. Такое решение приняло Агентство по охране окружающей среды итальянской области Эмилия-Романья.

Специалисты агентства взяли пробы воды на побережье Адриатического моря и провели экспертизу. В 18 образцах были обнаружены опасные микробы. Как сообщают местные СМИ, самыми распространенными оказались энтерококки и кишечная палочка, которые могли так размножиться после сильных дождей.

Пляжи, вблизи которых были обнаружены опасные возбудители, временно закрыты, пока количество микроорганизмов не снизится до нормальных значений, не представляющих угрозы купающимся.