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Какой транспорт выбирают туристы для поездок по России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чаще всего россияне путешествуют по России на личном автомобиле, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса опросили более четырех тысяч пользователей и выяснили, что для самостоятельных турпоездок по стране наши соотечественники чаще всего выбирают автомобиль (39%). Поездам отдает предпочтение почти треть (30%) респондентов, а авиаперелет считают наиболее удобным способом добраться до места отдыха 19% туристов.
Согласно данным исследования, каждый седьмой россиянин — поклонник велотуров (15%), а каждый двадцатый (5%) отправляется в поездки на мотоцикле или мопеде. При этом мужчин среди велосипедистов больше, чем женщин — 11% против 7%. Также среди мужчин оказались более востребованы поездки на мотоциклах и мопедах — им отдают предпочтение 7% мужчин и всего 2% женщин.
Только 4% опрошенных признались, что путешествуют по стране с попутчиками, которых находят на специальных сайтах и сервисах, чтобы сэкономить расходы на поездку. Среди мужчин этот вариант популярнее (4%), женщины более готовы к таким переездам в 3% случаев.
Реже всего россияне арендуют автомобиль, чтобы отправиться в поездку по стране (так ответили 3% мужчин и 2% женщин).
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