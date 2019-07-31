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Крымский отдых оценили в Польше 

Рамблер 2 часа назад
Отдых в Крыму набирает все большую популярность, этому способствуют разные факторы, например, снижение цен на авиабилеты. Журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич оценила Крым как туристическое направление.
По подсчетам журналистки, перелет в Крым в среднем стал дешевле в полтора раза, а затраты на отдых снизились на четверть. По мнению Ивоны, это стновится решающим фактором для малообеспеченных россиян. Также журналистка отметила, что снижение цен стало возможно благодаря "заморозке" стоимости авиатоплива и государственным дотациям, которыми пользуются авиаперевозчики. В Крым теперь летает больше чартеров, причем рейсы из отдаленных регионов, например, Сибири, осуществляются напрямую, а не через Москву.
Новости путешествий , Видео
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