Крымский отдых оценили в Польше

Отдых в Крыму набирает все большую популярность, этому способствуют разные факторы, например, снижение цен на авиабилеты. Журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич оценила Крым как туристическое направление.

По подсчетам журналистки, перелет в Крым в среднем стал дешевле в полтора раза, а затраты на отдых снизились на четверть. По мнению Ивоны, это стновится решающим фактором для малообеспеченных россиян. Также журналистка отметила, что снижение цен стало возможно благодаря "заморозке" стоимости авиатоплива и государственным дотациям, которыми пользуются авиаперевозчики. В Крым теперь летает больше чартеров, причем рейсы из отдаленных регионов, например, Сибири, осуществляются напрямую, а не через Москву.