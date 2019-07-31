Чем неприятно удивят самые гостеприимные страны

Всемирный экономический форум регулярно оценивает страны во всем мире для того, чтобы назвать самые конкурентоспособные в плане путешествий. Учитываются многие факторы, начиная с инфраструктуры (отели, рестораны, места для проведения досуга), транспорт и заканчивая отношением местных жителей к отдыхающим и количеством банкоматов в стране.

Перед вами список из 10 стран, которые считаются наиболее благоприятными для путешествий. Сразу скажем, что список этот неоднозначный и вызвал споры даже у нас в редакции. Мы бы даже сказали, что он несколько субъективный. Потому что оценивать «доброжелательность» иначе, как субъективно нельзя. А в любой бочке меда найдется своя ложка дегтя, которая по непонятным причинам может достаться именно вам. Поэтому нам очень важны ваши впечатления от этих стран, которыми, мы надеемся, вы поделитесь с нами в комментариях. Итак…

1. Австрия

Эту страну посещают около 28 млн иностранных туристов в год. Самые популярные направления — столица Вена, альпийский Тироль и Зальцбург, в котором проводятся многочисленные музыкальные фестивали. Это страна обожаемой венцами принцессы Сиси и засахаренных фиалок, основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда , торта Захер и, разумеется, Моцарта, чье изображение многотысячно растиражировано на коробках шоколадных конфет. Здесь спокойно, безопасно, транспорт ходит строго по расписанию. А минус всего один — австрийцы ведут очень «правильный» образ жизни, рано встают и рано ложатся спать. Поэтому в восемь часов вечера вы уже не найдете мест в ресторане — они закрываются, а в выходные здесь никто закрыто вообще все, даже булочные.

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2. Испания

Эту страну ежегодно посещают 75 млн туристов. Барселона, Ибица, Мадрид, Севильский кафедральный собор, Альгамбра, Валенсия… список того, что можно увидеть и чем заняться на Пиренейском полуострове, бесконечен. Тут прекрасное море, великолепные пляжи, отличное вино и насыщенная ночная жизнь. Только в угаре всего этого великолепия следите за своими вещами — воришек тоже в избытке.

3. Соединенные Штаты

Более 76 млн туристов посещают страну каждый год. Наиболее популярными направлениями являются Нью-Йорк, Мауи и Оаху на Гавайях, Лас-Вегас, Орландо (в котором много тематических парков, в том числе Диснейленд) и Сан-Диего. Оказавшись в США помните, что здесь не стоит гулять в одиночку по «этническим» кварталам, в борьбе с неграмотностью все пиктограммы (знаки, означающие переход, метро, кафе и т. д.) в городах заменили на длинные баннеры с большим количеством слов, здесь не сыскать хорошего кофе, а овощи и фрукты без ГМО стоят бешенных денег.

4. Португалия

Одно из самый популярных туристических направлений сегодня. История, богатая культура, великолепные пляжи, хорошее вино, насыщенная экскурсионная программа, — все это делает страну одним из самых желанных мест отдыха в мире. И давайте не будем забывать об Азорских островах, автономном районе страны из девяти островов посреди Атлантики. Их часто называют ответом Европы на Гавайи. Единственное, что надо помнить туристу — летом здесь очень-очень жарко, Атлантический океан достаточно холодный, а стыковка в Амстердаме (из России туристы обычно летают именно так) чревата опозданием на рейс.

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5. Хорватия

Эта небольшая страна может многое предложить туристам, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и живописнейшее побережье Адриатического моря. Натурные съемки «Игры престолов» велись здесь, а поэтому миллионы поклонников сериала устремились в Хорватию. Еще один несомненный плюс — относительная дешевизна отдыха. Страна входит в Европейский союз , но не в еврозону, в качестве национальной валюты здесь используется куна. Ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории стоит около 30 долларов. Совсем неплохо! Но если решите выбрать отель эконом-класса, не рассчитывайте на сервис. Они здесь остались еще с советских времен, так что, скорее всего, попадете в пионерский лагерь своего детства.

6. Швейцария

Одними из самых посещаемых мест в Швейцарии являются Маттерхорн (возможно, это самая фотографируемая гора в мире), замок Чиллион, регион Юнгфрау и, конечно же, Женевское озеро. Швейцария остается одной из самых привлекательных стран для туристов благодаря высоким стандартам безопасности. Один небольшой, но очень существенный минус — здесь дорого абсолютно все.

7. Германия

По оценкам ВЭФ, страна находится на третьем месте в мире по общему индексу конкурентоспособности путешествий и туризма. И хотя Бранденбургские ворота, Кельнский собор, Шварцвальд, культовый замок Нойшванштайн и, конечно же, долина Рейна посещаются миллионами, страна не особенно зависит от потока туристов. Доходы от туризма, по сравнению с остальной экономикой, минимальны. Если вас не особенно напрягает жизнь в стиле Ordnung muss sein, или «Должен быть порядок», вам очень понравится в Германии.

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8. Италия

Колизей, Помпеи, венецианские каналы, озеро Комо, побережье Амальфи, хорошая еда и вино, — богатства Италии бесконечны. По мнению ВЭФ, отличная репутация страны в сфере путешествий и туризма во многом обусловлена ее исключительной культурой. Италия привлекает около 58 млн туристов в год. Их тут так много, что некоторые города, например, Венеция, едва справляются с наплывом и очень устали от туристов. А поэтому тех, кто пытается выпить кофе на мосту Риальто, штрафуют и депортируют из страны.

9. Люксембург

Карликовая страна с населением чуть более 590 000 человек входит в число 25 самых богатых стран мира. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть древние укрепления столицы, художественные музеи, скалы, Дворец великого герцога и множество живописных деревень в регионе Мозель. Жизнь здесь тихая и размеренная, ночные развлечения отсутствуют напрочь, в девять вечера многие уже укладываются спать. А днем принято заниматься спортом и делать вылазки на природу. Только если захотите порыбачить, обязательно обзаведитесь лицензией. Иначе — огроооомный штраф.

10. Болгария

До недавнего времени страна была известна как дешевое туристическое направление, привлекательное для туристов из России и Скандинавии. Говорят, за последние годы Болгария значительно улучшила свою инфраструктуру, а в 2019 году второй по величине город страны Пловдив был объявлен Европейской культурной столицей. В 2018 году страну посетило более 12 млн туристов. Если не принимать в расчет недавний инцидент на Золотых песках, когда хозяин кафе плюнул в лицо русской туристке, всем хороша страна Болгария.