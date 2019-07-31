Какие города привлекают российских туристов

Эксперты одного из российских поисковиков авиабилетов проанализировали бронирование билетов на предстоящий август. В итоге выяснилось, что 55% покупок пришлись на внутренние рейсы.

Большинство путешественников собираются провести свои отпуска в российских городах. Самые востребованные направления — Симферополь и Сочи. Также в топ вошли Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды, сообщает «Интерфакс».

Средняя стоимость перелета в указанные направления составляет от 12 до 17 тыс. рублей. Среди зарубежных маршрутов спросом пользуются такие города, как Прага, Барселона, Ереван, Рим, Стамбул, Тбилиси и прочие.