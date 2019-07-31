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Какие города привлекают российских туристов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Эксперты одного из российских поисковиков авиабилетов проанализировали бронирование билетов на предстоящий август. В итоге выяснилось, что 55% покупок пришлись на внутренние рейсы.
Большинство путешественников собираются провести свои отпуска в российских городах. Самые востребованные направления — Симферополь и Сочи. Также в топ вошли Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды, сообщает «Интерфакс».
Средняя стоимость перелета в указанные направления составляет от 12 до 17 тыс. рублей. Среди зарубежных маршрутов спросом пользуются такие города, как Прага, Барселона, Ереван, Рим, Стамбул, Тбилиси и прочие.
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