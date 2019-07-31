В Крыму захотели потратиться на горнолыжных курорт

В Крыму на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри могут построить горнолыжный курорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Чиновник рассказал, что министерство объявило тендер, победитель которого должен будет определить климатическую и географическую возможность создания курорта. До это официальных исследований ни разу не проводились.

По словам Волченко, горнолыжный курорт — это рентабельный бизнес, который может быть интересным для инвесторов. Власти Крыма готовы пойти на серьезные траты для создания сопутствующей инфраструктуры, если теоретическая возможность создания курорта будет подтверждена исследованием.