Адское зло: турагенты вновь выступили против скидок

Может ли флешмоб остановить разгул демпинга и «вразумить» туристов?

В Интернете развернулся флешмоб под хештегом «скидки_это_зло»: турагенты предупреждают туристов, что те могут стать жертвами мошенников. Акция вновь заставила говорить о причинах разгула скидок на туристическом рынке и его последствиях. Можно ли решить эту застарелую проблему? HotLine.travel обсудил с экспертами наболевшую тему.

Бегите, роняя тапки!

Флешмоб прошел в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме. Его инициатором стала владелица сети агентств в Санкт-Петербурге (уполномоченные агентства «Пегас Туристик», Coral Travel, «Слетать.ру») Александра Гридина. Свою идею она объясняет нечестной конкуренцией и сложившейся на рынке ситуацией. «Процветают мошеннические агентства, причем этими схемами заинтересовывается всё больше людей. Они понимают, что если дать скидку, то человек пойдет к ним. И наша задача как раз и заключается в том, чтобы донести до людей, которые месяцами и годами копят на отпуск: скидки опасны», — уточняет она.

По ее словам, маржа в турбизнесе низка — с проданного тура турагенту остается в среднем 5–8%, которые уходят на расходы по ведению бизнеса, зарплату и аренду. Делать клиенту скидку, находясь в таких финансовых тисках, нерентабельно. Это путь к краху, какими бы ни были объемы продаж.

Александра Гридина приводит в пример 2014 год, когда в Анталью из одного только Питера ежедневно летало 35 бортов, а путевки продавались по 5000 рублей на двоих. В итоге осенью было расширено «кладбище» для туроператоров, в числе потерпевших оказалось более 100 000 человек.

К флешмобу подключились турагенты из многих городов России. Практически каждый из них поделился историей, когда фирма заманивала туристов низкими ценами, а затем испарялась или банкротилась.

«Слышите в туризме слово «скидка» — бегите, роняя тапки! Это могут быть только мошенники, пирамида или новички, которые 100% потопят себя, утянув за собой и ваши сбережения!» — заключает Александра Гридина

Скидка в турагентстве: зло или нет?

И участники флешмоба, и многие наблюдатели убеждены — даже несмотря на высокую конкуренцию, профессионалы в туризме не дают скидок. За этот вариант проголосовали более 60% из почти 1000 участников опроса на TourDom.ru.

Генеральный директор OCA Tour (Березники) Светлана Обоянская категорична: «У тех, кто работает со скидками, нет конкурентных способностей. Я бы вообще не стала называть их специалистами». И у этой точки зрения много сторонников — достаточно почитать обсуждение в группе «Трэвел Президиум».

Тем не менее немало и тех (более 30%), кто считают, что скидки — нормальный рыночный инструмент: надо просто уметь им пользоваться. Проблему видят не в скидках как таковых, а в злостном розничном демпинге, когда турагентство делится всей комиссией или значимой ее частью. Такие случаи наводят на подозрение, что продажа туров — лишь ширма для финансовых махинаций по обналичиванию. Или признак грядущего мошенничества.

Мало что изменилось

Несмотря на широкую поддержку флешмоба, в его эффективности есть большие сомнения. Вряд ли разовая акция способна до такой степени повысить сознательность туристов, чтобы убедить их не пользоваться скидками.

«Скидки — это зло, но зло неизбежное. В любой области с этим сталкиваются. Везде выторговывают что-то», — считает Юрий Гордеев , глава одноименного ИП («Горячие туры»).

Владелица агентства «ТриАтур» Анна Цицулина заметила, что флешмоб может даже спровоцировать обратный эффект. «Туристы начинают думать: „А почему это мы не просим скидку, когда все просят. Вон аж флешмоб затеяли…“ — объясняет она.

Увы, желание получить услугу подешевле заложено в них уже где-то на генетическом уровне: проблема чрезмерных скидок обсуждается минимум лет 10. А то и 20. Купите „горящий тур“, и вам позавидуют попутчики.

В архиве редакции мы нашли большую статью от 2009 года.

Почитайте, и вы увидите, что за 10 лет мало что изменилось. Разве что комиссия с продажи туров стала вдвое меньше. А скидки как раздавали, так и раздают — даже вполне себе респектабельные бренды.

Пчелы не против меда

Многие считают, что вопрос раздачи скидок турагентствами должны регулировать производители турпродукта — туроператоры. Турагентства из Беларуси недавно даже составили петицию на сайте Change.org, после чего российские коллеги выразили желание присоединиться. Но сами туроператоры проявлять инициативу не готовы. И вот почему. В 2010 году участники АТОР подписали Хартию поддержки агентского бизнеса, задекларировав ограничение максимального размера скидки в турагентстве — не более 50% от комиссии с проданного тура. Однако Федеральная антимонопольная служба усмотрела в этом признаки ограничения конкуренции.

Теоретически претензии ФАС легко избежать, если не афишировать свои действия и реагировать „точечно“, отключая инициаторов необоснованных скидок от систем бронирования. Но топ-менеджеры туроператоров утверждают, что у них нет возможности контролировать действия всех своих партнеров. Кроме того, каждый раз возникают одни и те же вопросы — где критерий необоснованности скидки и на каком основании одно юрлицо указывает другому, как ему распоряжаться своей прибылью? Тем более что юридически договоры у многих составлены так, что агент туроператора на самом деле вовсе и не агент, а просто оптовый покупатель туров, перепродающий их потребителю. А еще очевидно, что лютый „скидочник“ может делать хорошие продажи. Кто ж его отключит, если тот исправно платит? Пчелы не против меда.

Государство нам поможет?

Тем не менее турагенты уверены — с демпингом в любом случае нужно бороться. По заверению многих, здоровая конкуренция на рынке возможна только в условиях, когда турагентства будут завоевывать клиентов профессионализмом, а не скидками. Без них можно работать и даже зарабатывать — например, на индивидуальных турах.

Светлана Обоянская считает, что навести порядок поможет государство: „Бардак в отрасли будет до тех пор, пока оплата за туры будет приниматься любыми способами, отличными от платежей на расчетный счет“.

А как считаете вы? Кто должен остановить розничный демпинг в туризме?