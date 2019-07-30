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В Сочи появились летающие тараканы, переносящие болезни 

Рамблер 5 часов назад
В Сочинском национальном парке рассказали, что на улицах курортного города появились летающие тараканы, которые могут вызвать аллергию и переносить инфекции.
Насекомые относятся к виду Periplaneta americana. Это американские летающие тараканы, которые считаются одними из самых крупных в мире. Вместе с усами их размер может достигать девять сантиметров.
Специалисты предупредили, что насекомые являются переносчиками различных инфекций, а также часто вызывают аллергию. Чаще люди заражаются заболеваниями через пищу, которой питались тараканы. Пострадать от экстракта этих насекомых могут астматики, а также люди, страдающие атопическим дерматитом. Кроме того, маленькие дети очень чувствительны к подобным аллергенам.
Ученые также не знают, откуда появились эти тараканы. Вероятно, они могли сбежать из террариумов, так как этот вид разводят для кормления ящериц и змей. Однако, не исключено, что насекомых завезли намеренно. Специалисты считают, что у Periplaneta americana есть все шансы закрепиться и остаться на черноморском курорте.
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