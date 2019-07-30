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На все пляжи Италии оказались чистыми 

TURIZM.RU 4 часа назад
Фото: TURIZM.RU
В Италии нашли почти 90 мест, где купание опасно для здоровья человека. Об этом пишет SiViaggia.
Итальянское Министерство здравоохранения изучило качество воды вдоль местных побережий, а также берега рек и озер, и определило наиболее загрязненные пляжи, где купаться этим летом запрещено. Всего под запрет попали 89 мест. Больше всего из них находятся в Калабрии, где загрязнены порядка 22 пляжей. Это почти вдвое больше, чем в Кампании и на Сицилии. В каждом из этих регионов есть как минимум 12 территорий, где лучше не купаться. Далее в черном «минздравовском» списке следуют Абруццо (10 пляжей), Марке (9) и Ломбардия (7 на озерах). Среди пляжей, где купание запрещено в этом году, находится промышленная зона города-порта Поццуоли в Неаполитанском заливе, пляж в Кастель-Вольтурно, пляж Марано в Римини, район Арроне в Риме, набережная в Реджо-ди-Калабрии и другие.
Главными причинами запретов являются наличие в воде двух видов бактерий — кишечной палочки и энтерококков. Они могут вызвать воспаление, инфекции и другие расстройства.
Как отмечают эксперты, большинство пляжей, которые лучше избегать, находится в устьях рек, в больших городах и вблизи портов.
К счастью, не во всех итальянских регионах моря и озера в этом году запрещены для купания, пишет издание. Есть некоторые регионы, которые могут гордиться наличием очень чистых побережий, по крайней мере этим летом. В их число входят пляжи Базиликаты, Тосканы и Фриули-Венеции-Джулии. Всего, по данным специалистов, непригодными для отдыха оказались только 1,6% итальянских пляжей.
Ранее итальянский пляж Spiaggia dei Conigli на острове Лампедуза в центре Средиземного моря вошел в топ-10 лучших пляжей мира по версии крупнейшего сайта для путешественников TripAdvisor. Он расположился на 7 строчке. Его название с итальянского языка переводится как «пляж кроликов», хотя он наиболее известен своей колонией черепах «болван».
Лидерами же рейтинга стали пляж Baia do Sancho на острове Фернандо-де-Норонья в Бразилии, Varadero на Кубе, Eagle Beach на маленьком нидерландском острове Аруба в Карибском море, испанский пляж La Concha в Сан-Себастьяне на северном побережье страны.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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