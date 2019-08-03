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К каким вещам в отеле лучше не притрагиваться 

Рамблер 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
Конечно, часто номера выглядят очень чисто и буквально благоухают. Но у уборщиц есть всего пара часов на то, чтобы очистить номер, поэтому до некоторых предметов руки не всегда доходят.

Пульты управления

Анализы бактерий в отельных номерах показали, что уборщицы чаще всего забывают о пультах кондиционеров и телевизоров. А к ним люди часто притрагиваются руками, чистыми или грязными. Некоторые исследования доказали, что иногда пульты могут быть такими же грязными, как и ободок унитаза.

Телефон

Даже в номерах пятизвездочных гостиниц телефоны буквально усеяны бактериями. И самым грязным местом оказались даже не кнопки, до которых люди дотрагиваются руками, а трубка. Во-первых, ее прикладывают к своем лицу, а также дышат в нее. Из-за этого в телефоне образуются залежи бактерий, которые размножаются в теплой комфортной среде.

Покрывало

Лучше не ложиться на него даже в грязной одежде. Как показал опрос отельеров, их не стирают вообще, а меняют раз в несколько лет. И это не во всех отелях. Только представьте, сколько грязи и бактерий накопилось в нем за пару лет от одежды и чемоданов.

Ванная и душ

Уборщицы редко меняют губки, которыми моют ванную и душевые. Не трудно представить, сколько бактерий переносится из номера в номер во всем отеле. Кроме того, эта комната — самая комфортная для размножения грибков. Поэтому лучше идти в душ в собственной обуви, а перед этим ополоснуть все пространство горячей водой или протереть антибактериальной салфеткой. Также не стоит трогать душевую насадку. В ней может таиться бактерия лионелла, вызывающая смертельные заболевания.
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