Какие места в Москве ненавидят россияне

Эти достопримечательности столицы обычно кишат толпами туристов, но, как считают россияне, на самом деле они не достойны такого внимания.

Красная площадь

Несмотря на то, что в самом сердце России расположилось столько достопримечательностей (Храм Василия Блаженного, Исторический музей, Кремль, ГУМ) многим людям прогулки здесь не доставляют особого удовольствия. В основном все дело в уже обозначенных нами толпах туристов, которые, приезжая в Москву, первым делом стремятся увидеть Красную площадь. В выходной день здесь не протолкнуться, а по праздникам нужно непременно отстоять очередь для прохождения досмотра.

Мавзолей

Споры о том, следует ли перезахоронить Владимира Ильича Ленина, который лежит на Красной площади в прозрачном саркофаге с 1924 года, ведутся уже около 30 лет. Однако РПЦ , политики и общественные деятели никак не могут прийти к общему знаменателю.

По мнению простых людей, в современной России Мавзолей выглядит не иначе как варварство. Интересна эта достопримечательность может быть разве что китайцам, неравнодушным к советской эпохе. Недовольство среди россиян разжигает еще и тот факт, что уже с 50-х годов было известно — в Мавзолее находится муляж.

Триумфальная арка

Впервые Московские Триумфальные ворота появились на Тверской заставе в 30-х годах XIX века. Спустя век их демонтировали, а затем решили перенести на Кутузовский проспект. В итоге торжественное открытие ворот состоялось только в 1968 году. Московская Триумфальная арка действительно очень похожа на Парижскую, однако москвичи не советуют тратить туристам время на ее изучение.

Во-первых, потому что данная арка всего лишь копия той, которую разобрали в 1936-м. Во-вторых, достопримечательность находится довольно далеко от основных мест столицы, обязательных к посещению, поэтому ехать на Поклонную гору только ради нее вряд ли стоит.