Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы сообщили, что происходит с сервисом в отелях Турции 

TourDom + ещё 4 2 часа назад
Фото: TourDom
Лишь 7% респондентов на вопрос: «Замечаете ли вы ухудшение сервиса в отелях Турции?» — ответили, что обслуживание остается на прежнем уровне. Опрос по этой теме стартовал на портале TourDom.ru 30 июля и за первый день собрал более 380 откликов.
По мнению 40% аудитории, принявшей участие в голосовании, турецкие гостиницы стали экономить на гостях — оптимизируют свои расходы.
Еще 33% отмечают, что сервис не ухудшился, но за него теперь приходится платить больше. Судя по комментариям, причину читатели портала TourDom.ru видят в том, что отели до сих пор стремятся компенсировать выгоду, упущенную в период запрета на продажу туров в Турцию, действовавшего с 2015 по 2016 год.
Между тем эксперты туристического рынка полагают, что результаты опроса отражают, скорее, несоответствие ожиданий путешественников от отдыха и того сервиса, на который они могут рассчитывать в условиях удорожания турпакетов.
Ведь за суммы, которые туристы привыкли платить, этим летом можно забронировать туры только в более бюджетные гостиницы. А чтобы проводить отпуск в тех же объектах размещения, что и ранее, часто приходится доплачивать или сокращать время отдыха.
С их мнением согласна почти пятая часть принявших участие в опросе (19%): дело не в снижении качества сервиса в турецких отелях, а в сужении их собственных финансовых возможностей. Если раньше туристы могли позволить себе отдых в гостиницах 5*, то сейчас едва находят средства на скромные 3*.
TourDom: последние новости
СМИ пугают смертями российских туристов в Турции «Горящие туры – не миф»: зачем нужны турфирмы и как действует опытный турагент, чтобы защитить интересы туристов Виза в Шри-Ланку станет бесплатной для российских туристов
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канада — страна идеальных пейзажей
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
Что туристу не стоит брать за границу
Россияне поставили рекорд в Турции
Где, кроме Турции и Туниса, отдыхают россияне
Видео
10:09
Туристы из РФ рассказали, как их «гнобят» в Турции
Новости путешествий
00:03
Стюардесса залезла на полку для ручной клади
Новости путешествий
00:45
Крымский отдых оценили в Польше
Новости путешествий
02:49
Как поесть в Шереметьево за 150 рублей
Новости путешествий
02:08
Что раздражает иностранных туристов в России
Новости путешествий
00:58
Искусственная волна устроила апокалипсис в аквапарке
Новости путешествий
01:58
Почему я никогда не ем самолетную еду
Новости путешествий
05:58
Сколько туристов может вместить Санкт-Петербург
Новости путешествий
04:05
Места, которые скоро останутся только на фото
Новости путешествий
00:21
Названы лучшие места Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение