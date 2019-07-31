Туристы сообщили, что происходит с сервисом в отелях Турции

Лишь 7% респондентов на вопрос: «Замечаете ли вы ухудшение сервиса в отелях Турции?» — ответили, что обслуживание остается на прежнем уровне. Опрос по этой теме стартовал на портале TourDom.ru 30 июля и за первый день собрал более 380 откликов.

По мнению 40% аудитории, принявшей участие в голосовании, турецкие гостиницы стали экономить на гостях — оптимизируют свои расходы.

Еще 33% отмечают, что сервис не ухудшился, но за него теперь приходится платить больше. Судя по комментариям, причину читатели портала TourDom.ru видят в том, что отели до сих пор стремятся компенсировать выгоду, упущенную в период запрета на продажу туров в Турцию, действовавшего с 2015 по 2016 год.

Между тем эксперты туристического рынка полагают, что результаты опроса отражают, скорее, несоответствие ожиданий путешественников от отдыха и того сервиса, на который они могут рассчитывать в условиях удорожания турпакетов.

Ведь за суммы, которые туристы привыкли платить, этим летом можно забронировать туры только в более бюджетные гостиницы. А чтобы проводить отпуск в тех же объектах размещения, что и ранее, часто приходится доплачивать или сокращать время отдыха.

С их мнением согласна почти пятая часть принявших участие в опросе (19%): дело не в снижении качества сервиса в турецких отелях, а в сужении их собственных финансовых возможностей. Если раньше туристы могли позволить себе отдых в гостиницах 5*, то сейчас едва находят средства на скромные 3*.