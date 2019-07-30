Что раздражает иностранных туристов в России

Приезжая в любую страну мы, прежде всего, хотим приобщиться к ее культуре, понять ее жителей, посмотреть все самое интересное. Идеальные путешествия должны быть насыщенными, интересными и комфортными. Но, увы, так получается не всегда. Что-то все равно идет не так. А порой и сами жители страны, и какие-то традиции начинают откровенно раздражать. Не исключение и Россия. Какие же вещи, к которым мы давно привыкли, портят отдых иностранцам в нашей стране?

Отсутствие личного пространства

Большинство европейцев недоумевают, почему в общественном транспорте такое количество народа, с удивлением глядя на то, как в уже переполненный, например, автобус или вагон метро продолжают пытаться протиснуться пассажиры. Ни о каком личном пространстве, которое так ценят европейцы, в общественном транспорте не может идти и речи. Да и очередь на остановке совершенно не соблюдается. Это нужно просто принять как данность.

Очереди к достопримечательностям

Хотя в России стало ощутимо меньше очередей, чем, например, во времена СССР, все же к главным памятникам культуры порой не так легко «пробиться». Длинные очереди встречают, например, туристов у Эрмитажа или у Алмазного фонда Кремля. Особенно возмущает и раздражает иностранных туристов очередь в Мавзолей, куда многие стремятся попасть. И если в тот же Эрмитаж и большинство других музеев можно пройти по электронному билету, то в Мавзолей придется отстоять «живую» очередь. Правда, не совсем понятно, почему зарубежные гости так раздражаются: ведь, скажем, в Лувр попасть тоже крайне непросто.

Отсутствие туалетов

Иностранные гости часто упоминают, что в России крайне мало уборных, особенно в центре столицы. Или они просто очень хорошо «маскируются». Но если во время прогулки по городу можно зайти в кафе, выпить кофе, а заодно и справить нужду, то, например, в метро такой фокус не удастся. В общественном транспорте туалетов попросту нет. Даже на главных пересадочных узлах можно найти лишь пару-тройку уборных, да и то попасть в них можно лишь тем, кто пользуется картой «Тройка». Но ликуйте, иностранные гости: в электричках и в поездах МЦК эта проблема почти решена. В новых поездах оборудованы вполне приличные туалеты. Правда, не в каждом вагоне, но при необходимости уборную найти можно.