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Сочи атаковали летающие тараканы 

Medical Note + ещё 15 1 час назад
На улицах Сочи появились большие летающие тараканы Periplaneta americana, способные вызывать аллергию и переносить инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк.
Как пояснили ученые, обосновавшиеся на курорте насекомые относятся к так называемым американским тараканам — одним из самых больших в мире.
Размер Periplaneta americana вместе с усами достигает девяти сантиметров.
Откуда массово повыползали насекомые, пока неизвестно. Это может быть связано с бегством из террариумов (Periplaneta americana разводят для кормления ящериц и змей).
Не исключено, что речь идет о непреднамеренном завозе.
Ученые считают, что независимо от причины у новых обитателей есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье.
«Опасные вредители являются переносчиками инфекций и могут вызвать аллергию», — предупредили специалисты.
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