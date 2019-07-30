Сочи атаковали летающие тараканы

На улицах Сочи появились большие летающие тараканы Periplaneta americana, способные вызывать аллергию и переносить инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на Сочинский национальный парк.

Как пояснили ученые, обосновавшиеся на курорте насекомые относятся к так называемым американским тараканам — одним из самых больших в мире.

Размер Periplaneta americana вместе с усами достигает девяти сантиметров.

Откуда массово повыползали насекомые, пока неизвестно. Это может быть связано с бегством из террариумов (Periplaneta americana разводят для кормления ящериц и змей).

Не исключено, что речь идет о непреднамеренном завозе.

Ученые считают, что независимо от причины у новых обитателей есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье.