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Стало известно о десятках умерших туристов из РФ в Анталье 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В 2019 году зафиксировано несколько десятков смертей россиян в турецкой Анталье. Об этом сообщил Олег Роза, генконсул РФ в Анталье.
При этом, по словам генконсула, такое происходит из-за того, что туристы не могут оценить состояние своего здоровья перед вылетом на долгожданный отдых в жаркую страну.
"Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата", — отметил Роза.
Еще одна причина смертей — злоупотребление алкоголем. Кроме того, туристы из РФ проявляют невнимательность на воде и беспечно ведут себя на экскурсиях.
Так, из года в год на курортах фиксируют множество инсультов, инфарктов и сердечных приступов.
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