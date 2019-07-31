Россияне поставили рекорд в Турции

Россияне поставили новый рекорд в Турции — в этой стране впервые в истории за месяц побывало больше миллиона человек. Об этом сообщает передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на турецкое министерство культуры и туризма.

В июне 2019 года в Турции побывало 1,036 миллиона россиян. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,6 процента. Тогда до миллиона не хватило 11 тысяч человек, но месяц все равно стал рекордным для российских туристов. В остальные месяцы туристический поток в Турцию из России был значительно ниже.

По итогам июня 2019-го на Россию пришлось почти 22 процента въездного турпотока в Турции. На втором месте — Германия, из которой прибыло 588,5 тысячи туристов, что составляет 10 процентов турпотока.

Ранее в июле стало известно, что успешный сезон 2018 года подтолкнул турецкие отели к слишком резкому повышению цен, из-за чего загрузка курортов на анталийском побережье снизилась.